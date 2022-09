Ein derart hochklassiges Turnier hat es in Villach noch nie gegeben. Die weltweit besten Rock'n-Roll-Akrobaten kommen in die Draustadt. An die 800 Tänzerinnen und Tänzer aus 16 Nationen werden das Publikum Samstag und Sonntag beim „World Cup“ in der Stadthalle zum Staunen bringen.

„In acht Startklassen – von den Children bis zur Königsklasse Main Class Freestyle“ wird um die begehrten Trophäen getanzt“, erklären Nicole Schojer und Sandro Spendier vom veranstaltenden Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach. Todessturz, Schleuder und Schock-Salto – die Namen der Figuren lassen erahnen, worauf sich die Zuseher freuen dürfen.

Zuvor muss die Stadthalle noch kräftig umgebaut werden. Das Eis, auf dem aktuell der EC VSV spielt, wird abgedeckt und ein Teppich verlegt. 100 Meter Traversen und 200 Quadratmeter Bühne werden aufgebaut. Lichtsysteme sorgen zusätzlich für Spannung.

Der Jailhouse Club ist mit sechs Paaren bei diesem internationalen Spektakel vertreten. Schojer & Spendier starten in der „Main Class Freestyle“, Marie Strasser & Michael Gubesch in der „Main Class Contact Style“. In der „Couple Dance Show“ treten Eva Wernig & Aaron Wagner sowie Katharina Pichler & David Dworski an. Isabella Franc & Tobias Lamprecht sowie Lilly Drewett & Maxim Oberrauter starten in der „Children“.

Eine fertige Choreografie samt sechs Akrobatikfiguren dauert rund 1:45 Minuten, während der das Tanzpaar rund 2,5 Kilometer zurücklegt. Um in der Weltelite zu bestehen, braucht es viel Lauf-, Konditions- und Ausdauertraining. „Unter der Woche sind es täglich drei Stunden, am Wochenende täglich acht Stunden“, verrät Spendier. „Ungefähr 200 Mal muss eine Figur im Training gut funktionieren, bevor sie dem Publikum präsentiert werden kann.“

Die Tageskarte für Erwachsene kostet 25 Euro, für Schüler/ Studenten 15 Euro. Albin Tilli