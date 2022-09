Am kommenden Wochenende wird in Villach wieder die Schnäppchenjagd eröffnet. Am Samstag, 17. September, findet am Hans-Gasser-Platz nämlich wieder der begehrte Kinderflohmarkt statt. Von 9 bis 13 Uhr kann gefeilscht und getandelt werden. Kinder bieten ihre Waren an. Zu haben gibt es unter anderem Kleidung für die bevorstehende Winter- und Herbstsaison sowie Bücher, Spielzeug, Sportartikel und vieles mehr. Alle 50 Stände sind bereits ausgebucht.