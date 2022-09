Mit dem Motorrad kam am Sonntag ein Österreicher in Fusine in Valromana (Weißenfels) zu Sturz. Warum es zu dem Sturz gekommen war, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Fahrer der im Bezirk Villach-Land zugelassenen Maschine war mit einer Gruppe von Landsleuten unterwegs. Diese haben den Notruf gewählt und die Rettungskräfte in Gang gesetzt.