Der erste Verkehrsunfall hat sich Samstagmittag in Drobollach ereignet. Es war um 12.15 Uhr, als ein Motorradfahrer aus Deutschland (57) auf der Seeblickstraße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Während des Harleytreffens gilt in diesem Bereich eine Einbahnregelung gegen den Uhrzeigersinn. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker aus Tschechien fuhr auf Höhe des Motorradlenkers auf dem rechten Fahrstreifen und bog plötzlich nach links ab.

Dabei kollidierte der Tscheche mit dem Motorrad. Der 57-Jährige kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Er musste laut Polizei nicht in das Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Sturz aus Unachtsamkeit

Ein weiterer Unfall ereignete sich fast zeitgleich bei der Harley-Parade. Gegen 12.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger Villacher mit seinem Motorrad als Teilnehmer der Parade auf der Gödersdorfer Straße (L 51), aus Unachtsamkeit, wie es im Polizeibericht heißt, gegen die Absicherung einer Verkehrstafel auf einer Verkehrsinsel und kam zu Sturz.

Der Mann zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert. Sein Motorrad wurde schwer beschädigt.

Kollision mit Verkehrszeichen

Kurz nach 13 Uhr kam es bei der Parade zu einem zweiten Unfall. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Klagenfurt geriet auf der B 100 in Vassach, selbstverschuldet auf ein Bankett. Der Lenker geriet auf eine Grünfläche und kollidierte in weiterer Folge mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen. Der leicht verletzte Lenker wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.