Sie ist seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der deutschsprachigen Schlager- und Volksmusikszene. Er, gebürtiger Villacher, rückte nicht zuletzt durch die Hochzeit mit selbiger im Jahr 2014 ins Rampenlicht. Die Rede ist von Stefanie Hertel und Lanny Lanner. Seit vier Jahren bilden sie zusammen mit Hertels Tochter Johanna Mross die Country-Formation "More than Words".

Das sympathische Ehepaar ist nicht nur regelmäßig auf den großen Show-Bühnen zu sehen, sondern auch in der Klatschpresse vertreten. Letztere haben Hertel und Lanner als altes Ehepaar verkleidet nun in einem Videoclip aufs Korn genommen. "Die absolute Wahrheit“ [...] Niemand weiß so viel wie die Yellow Press", schreiben sie auf ihrer Facebook-Seite, wo das Video zu sehen ist.