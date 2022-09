Am Freitag gegen 23 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann aus Salzburg mit seinem Firmen-LKW auf einer Gemeindestraße in Villach und bog dabei nach links in Richtung eines Parkplatzes ab. Zur selben Zeit ging ein 24-jähriger Mann aus Villach aus einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Café und überquerte dazu die Einfahrt zum Parkplatz.