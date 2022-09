Die kommende Faschingssaison beginnt in Villach zwar erst in rund zwei Monaten mit der Präsentation des neuen Prinzenpaars, die Vorbereitungen darauf sind aber bereits angelaufen. Schon im Mai hielt die Faschingsgilde ihr alljährliches Programmgestaltungswochenende in Bad Kleinkirchheim ab. Kreative Köpfe suchen dabei nach den richtigen Gags für die Bühne – auf der traditionell auch die Gardemädchen das Publikum begeistern.