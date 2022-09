Um 18 Uhr wird es für Kärntens berühmtesten Elvis ernst, denn dann bringt der Gailtaler Michael "Buzgi" Buchacher die Showbühne bei der European Bike Week am Faaker See zum Beben. Wenige Stunden vor dem Auftritt hält sich die Aufregung bei dem Sänger noch in Grenzen. Auch das Wetter beeindruckt ihn nicht: "Das ist kein Problem für uns." Vielmehr freut er sich endlich auf die Bühne stürmen zu können und gemeinsam mit den angereisten Motorradfans "abzurocken". "Das wird bestimmt ein toller Abend. Anlässlich des Harleytreffens sind ja immer lustige Leute da", sagt er.