Seit 1998 veranstaltet Harley-Davidson International am Faaker See das weltweit größte Harley-Treffen. Bis zu 70.000 Harley-Fans reisten vor der Pandemie Jahr für Jahr aus allen Teilen der Erde an. Auch heuer brummen wieder zehntausende Harleys ganz offiziell rund um den Faaker See und durch ganz Kärnten.