Die Kläranlage in Villach-St. Agathen feiert ein rundes Jubiläum. Seit 50 Jahren reinigt sie nicht nur Villachs Abwässer, sondern auch jene von neun Umlandgemeinden. Mitte der 90er-Jahre wurde sie für die Bedürfnisse von rund 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ausgebaut. In den vergangenen zwei Jahren folgte der nächste Schritt, der im Juli 2022 abgeschlossen wurde: Die Kapazität der Kläranlage hat sich durch diese Ausbaumaßnahmen somit auf 250.000 erhöht.



Zum Jubiläum gibt es am 16. September einen großen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 17 Uhr können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger den Betrieb kennenlernen. Es gibt Führungen, eine Fachausstellung, ein Gewinnspiel, Imbiss und Getränke. Außerdem gibt es einen Shuttleservice im Stundentakt.



Der Hintergrund der Investition in die Kläranlage ist erfreulich: „Villach wächst, die Umlandgemeinden tun dies ebenso – sowohl bei der Einwohnerzahl als auch bei der Summe der Betriebe. Das bedeutet: mehr Abwässer, größerer Klärbedarf“, sagt Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).