Die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg, Föderlach, St. Niklas und Drobollach wurden am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall im Bezirk Villach-Land gerufen. Ein 51-jähriger alkoholisierter Lenker aus Villach war auf einer Gemeindestraße in Wernberg von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geknallt. Der Lenker ist in seinem Auto eingeklemmt worden.

"Als wir ankamen, war der Mann ansprechbar, kam ohne fremde Hilfe aber nicht aus dem Auto. Da mussten wir ihn befreien", sagte Gerhard Haas, Kommandant der FF Wernberg. Das Auto stand quer zur Fahrbahn.

Mittels Spreizer und Schere konnte die Türe entfernt und eine Öffnung für den Notarzt geschaffen werden. Daraufhin entfernten die Kameraden Dach und Windschutzscheibe, um eine optimale Rettung vorzubereiten und den Patienten innerhalb kürzester Zeit aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen.