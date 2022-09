Wohl kaum ein Gericht ist in Österreich – bei Einheimischen wie Gästen so beliebt, wie das klassische Wiener Schnitzel: Goldbraun frittiert, mit knuspriger, gewellter Panade und zart geklopftem Fleisch. Aber wo gibt es das Lieblings-Schnitzel? Die Falstaff-Community hat zwei Wochen lang abgestimmt und die beliebtesten Lokale für Wiener Schnitzel in allen neun Bundesländern bestimmt.

Der Sieg in Kärnten ging dabei recht deutlich an ein Toprestaurant am Faaker See. "Der Tschebull" erreichte nämlich 53 Prozent der Stimmen in Kärnten. "Wir sind dafür glücklich und dankbar, unser Ehrgeiz den Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen, hat sich voll ausgezahlt", sagt Haubenkoch Hannes Tschemernjak.

Was das legendäre Kalbsschnitzel aus dem Butterpfandl vom "Tschebull" von anderen Wiener Schnitzeln unterscheidet, erklärt Klaus Koren, Chef für „Schmalzgebackenes“ beim "Tschebull": "Das Milchkalbschnitzel wird sanft plattiert, zudem verwenden wir grob geriebene Kaiser-Semmelbrösel und natürlich wird es in Butterschmalz, bei exakt gleichbleibender Temperatur, wellig und goldgelb herausgebacken. Tschemernjak ergänzt: "Leidenschaft und das Wissen um das große, traditionelle Küchenhandwerk sind ebenso wichtige Zutaten. Mein Dank ngilt vor allem dem gesamten Küchenteam und den vielen Tschebull-Fans, die wohl fleißig gevotet haben."

Zweiter wurde das Wirtshaus "Josef" (20 Prozent), gefolgt vom "Neusacherhof" am Weißensee (14 Prozent). Unmittelbar dahinter konnten sich mit dem "Wallnerwirt" in Arnoldstein und dem Gasthaus "Fruhmann" in Wernberg ebenfalls zwei regionale Vorzeigebetriebe platzieren.