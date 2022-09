Weil der alte Standort der Firma "Auto Süd“ in der Piccostraße nicht mehr den Anforderungen entsprach, investierte Maidin Halilovic rund 8,6 Millionen Euro und errichtete in der Technologieparkstraße (Nähe Campingwelt Falle) einen neuen Standort. Seit gestern ist „Auto Süd“ geöffnet – ohne große Feier. "Die folgt am 1. Oktober“, verrät Halilovic.