Harley Village

Die Harley-Davidson Zone am Bauernmarkt-Gelände in Faak am See ist von Dienstag, dem 6. September, bis zum Samstag, dem 10. September, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 11. September, von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Expo: Ein Fixpunkt ist hier auch heuer wieder die Harley-Davidson Expo mit einer umfangreichen Auswahl der neuesten Bikes aus dem Modelljahr 2022 und mit Custom-Inspirationen aus der Region.

Shopping Village: Mehr als 100 Anbieter werden ihre Produkte auf der Einkaufsmeile im Harley-Village präsentieren.

Custom Bike Show: Am Freitag werden wieder die schönsten und spektakulärsten Custom Bikes gekürt. Die Anmeldung ist gratis und beginnt um 11 Uhr. Die Siegerehrung findet um 17 Uhr statt.

Geführte Touren: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es mit Start um 9 Uhr geführte Touren. Mehr zum Tourenangebot finden Sie hier auf www.kaerntenchapter.at/touren/

Konzerte im Harley Village

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 18 bis 23 Uhr

Freitag, Samstag von 18 bis 2 Uhr

Harley Bar: Dado, Countervalley, Voodoo Strat, Jimi Hendrix Tribute, Duo Selection, Thunderballs, Buzgi, Ring Fire Gordon Band, Real Beat, Basf, Status Quo DG, Devil Ducks, Def Crue, Aigner/Unterberger, Prof. Washboard, Celtica, Pipes Rock, Stiletto

Saloon Bar: Deddy & the Wheels, Contra, Strike, Stephan Heiner, Crooks & Straights, Tobacco Road Blues Band, Markus Wutte, Gary Howard - The voice of Flying Pickets, Lets Fezz, Bosstria Bruce Springsteen DG, Strongbow, Bruzzler, Prof. Washboard, Andy Lee Lang, Wolfgang Fierek und Band

Der Eintritt ist frei.

Konzerte im Arneitz Village

Dienstag, 21 Uhr: AC/DC - We Salute You - zu den Tickets

Mittwoch, 21 Uhr: Stahlzeit - zu den Tickets

Donnerstag, 21 Uhr: Stahlzeit - zu den Tickets

Freitag, 20:30 Uhr: The Monroes - Eintritt frei

Samstag, 20:30 Uhr: The Monroes - Eintritt frei

Anreise mit dem Auto

Für Tagesgäste, die mit dem PKW anreisen, stehen rund um den See die gewohnten Parkflächen zur Verfügung. Bitte beachten: Bei Schlechtwetter kann es kurzfristig zu Parkplatzsperren kommen.

© KK

Shuttle "Faak":

Parkplätze 1 bis 5: Von Dienstag bis Samstag verkehren in der Zeit von 9 bis 4 Uhr Shuttlebusse im Taktverkehr rund um den Faaker See. Fahrpreis: drei Euro (einfache Fahrt)

Parkplätze 7 (Sportplatz Finkenstein) und 8 (Friedhof Finkenstein): Donnerstag bis Samstag, von 14 bis 2 Uhr alle 30 Minuten.

Shuttle "Ossiach":

Von Dienstag bis Samstag vom Ossiacher See über Villach zum Event-Gelände und retour. Letzte Fahrt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Mit Erlebnis CARD kostenlos nutzbar. Ohne Erlebnis CARD: sechs Euro (einfache Fahrt) bzw. zehn Euro (Tageskarte). Bitte beachten: Bei starker Staubildung entlang der Fahrtstrecke können Verspätungen auftreten.

Shuttle-Fahrplan "Ossiach" hier zum Downloaden.

Shuttle "Villach":

Von Dienstag bis Samstag von Villach Hauptbahnhof zum Event-Gelände und retour. Fahrpreis: vier Euro (einfache Fahrt) bzw acht Euro (Tageskarte). Bitte beachten: Am Samstag während der Harley-Parade zwischen 11 und 14 Uhr kein Verkehr.

Anreise mit dem Zug

Nutzen Sie die S-Bahn Villach - Jesenice, um vom Hauptbahnhof Villach zum Eventgelände zu kommen. Mit der Erlebnis CARD ist so die Anreise innerhalb der Region kostenlos (bis/ab Rosenbach). Planen Sie Ihre Fahrt mit den ÖBB einfach auf fahrplan.oebb.at.

Harley-Parade

© KK

Den traditionellen Höhepunkt bildet Europas größte Harley-Parade am Samstag. Der Start erfolgt um 12 Uhr. Die Route führt vom Faaker See über Finkenstein, durch das Zentrum von Villach nach Feldkirchen, um den Ossiacher See herum und via Wernberg und Rosegg zurück nach Faak am See.

Verkehrshinweise

Aufstellung ab 10 Uhr am „Pogöriacher Kreuz“ (Harley-Skulptur, Kreuzung B85/L53)

Sperre A10 Anschlussstelle Villach - Ossiacher See (12:30 bis 15 Uhr)

Sperre A2 Abfahrt Wernberg (13 bis 15 Uhr)

Und gleich zum Vormerken

Die 25. European Bike Week findet vom 5. bis 10. September 2023 statt.