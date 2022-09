Ab heute, Montag, kann es in der Gemeinde Wernberg entlang der B 83 Kärntner Straße zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Landesstraße, die in Teilbereichen zwischen den Ortschaften Kaltschach und Lichtpold bereits einen schlechten Straßenzustand aufweist. Auf der Fahrbahn sind unter anderem Risse sowie Schlaglöcher und Spurrinnen an der bestehenden Asphaltdeckschicht erkennbar.

Im Zuge der Arbeiten wird die überbreite Fahrfläche auf sieben Meter verschmälert und auf einer Länge von rund einem Kilometer instand gesetzt. Weiters ist im Rahmen der Bauarbeiten geplant, die gesamte bestehende Entwässerung zu erneuern. "Zusätzlich zu dieser notwendigen Sanierung sorgen wir mit diesem Projekt aber auch für mehr Sicherheit von Fußgängern", betont Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Auf der frei werdenden Fläche entsteht ein Gehweg, der durch einen Grünstreifen von einem Meter Breite von der Fahrbahn getrennt wird. Zum Schutz der Fußgänger wird zudem im Kreuzungsbereich der B 83 und L 59 eine Querungshilfe errichtet.

Kosten: rund 1,25 Millionen Euro

"Die Gesamtkosten dieser Bauarbeiten belaufen sich auf 1,25 Millionen Euro. Im Rahmen der Straßenbauoffensive investieren wir alleine als Land eine Million Euro vor Ort", betont Gruber. Die restlichen 250.000 Euro entfallen auf die Gemeinde Wernberg. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 11. November und werden unter halbseitiger Fahrbahnsperre durchgeführt.