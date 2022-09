Sonntagnachmittag gegen 16.55 Uhr lenkte ein 67-jähriger Deutscher sein Motorrad auf der B 111 aus Hermagor kommend in Richtung Arnoldstein. Kurz vor der Ortseinfahrt Gailitz stürzte der Mann in einer Rechtskurve und schlitterte anschließend mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 37-jährigen Mann aus Wien.

Der 67-Jährige wurde schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert. Seine schwangere Beifahrerin wurde zur Beobachtung ebenfalls in das LKH Villach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.