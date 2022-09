Seit Sonntag früh, ca. 7.15 Uhr, war eine 81-jährige Missionsschwester des Klosters Wernberg abgängig. Sie leidet an Demenz und hatte ihre Zahnprothese nicht dabei, weswegen sie nur einen Zahn im Unterkiefer aufwies. Die Frau sucht, so die Polizei, meist Kontakt mit Personen und begibt sich auch in Wohnhäuser. Es bestand daher die Möglichkeit, dass sich die Abgängige im Nahbereich des Klosters in den Ortschaften Schleben, Gottestal oder Wernberg aufhalten könnte.

© Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten

Unter anderem war auch die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten im Einsatz. "Wir suchen seit der Mittagszeit mit zehn Hundeführern und nochmals so viele Freiwilligen", sagte Landesleiterin Cornelia Friesser am späten Nachmittag.

Kurz nach 18 Uhr konnten schließlich alle Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer aufatmen: Die Ordensschwester konnte gefunden werden. Sie ist unverletzt.