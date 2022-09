Seit Sonntag früh, ca. 07.15 Uhr, ist eine 81-jährige Missionsschwester des Klosters Wernberg abgängig. Sie leidet an Demenz und hat ihre Zahnprothese nicht dabei, weswegen sie nur einen Zahn im Unterkiefer aufweist. Die Frau sucht meist Kontakt mit Personen und begibt sich auch in Wohnhäuser. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich die Abgängige im Nahbereich des Klosters in den Ortschaften Schleben, Gottestal oder Wernberg aufhalten könnte.

Personsbeschreibung: Die Schwester ist etwa 160 Zentimeter groß, korpulent, hat weißes, nach hinten gekämmtes Haar und trägt die schwarze Ordensbekleidung, allerdings ohne Nonnenhaube.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Sollten Sie die Frau gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Velden unter der Telefonnummer 059 133 – 22 59.