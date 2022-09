Am Montag war es für rund 6000 Mädchen und Buben aus ganz Kärnten so weit: Sie besuchen zum ersten Mal die Schule. Ein neuer Lebensabschnitt mit spannenden Erfahrungen und Eindrücken beginnt. In den nächsten Monaten lernen die Kleinen nicht nur schreiben, lesen und rechnen, sondern schließen auch neue Freundschaften.