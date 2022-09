Ein 18-jähriger Villacher unternahm in der Nacht auf Sonntag mit dem Auto einer 40-jährigen Villacherin, er ist mit deren Tochter befreundet, eine gefährliche Spritztour mit Freunden. Um 3.35 Uhr ignorierte der Jugendliche die Anhaltezeichen der Polizei und drückte in der Folge aufs Gas. Er lieferte sich in der Folge eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Im Zuge der Flucht beging er laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verwaltungsübertretungen, er kam von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen eine Bushaltestelle. Trotzdem setzte er vorerst die Fahrt fort, bis er schließlich von zwei Streifen gestoppt werden konnte. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Der Lenker und drei weitere im Fahrzeug befindliche Jugendliche, darunter die 16-jährige Tochter der Zulassungsbesitzerin, blieben unverletzt.

Alkolenkerin prallte gegen Betonsäule

Im Ortsgebiet von Krumpendorf prallte am Sonntag gegen 7 Uhr früh eine 39-jährige Krumpendorferin mit ihrem Auto gegen eine Betonsäule der Oberleitung der ÖBB-Bahnstrecke. Sie blieb unverletzt, am Auto entstand schwerer Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die 39-Jährige wurde angezeigt.

Alkolenker krachte in Strommast

Ein alkoholisierter 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach geriet am Sonntag, um 04.15 Uhr, auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Stockenboi mit seinem Auto auf die linke Fahrbahnseite. Dort überfuhr er einen Straßenleitpflock, verriss den Wagen und kam danach über die gesamte Fahrbahnseite auf das rechte Straßenbankett. Dabei überfuhr er einen weiteren Straßenleitpflock, fuhr über die rund zwei Meter abfallende südliche Straßenböschung und prallte dort gegen einen Strommast der Kelag. Dadurch wurde der Pkw auf das angrenzende Feld geschleudert, wo er zum Stillstand kam.

Der 39-Jährige konnte sich aus dem total beschädigten Pkw selbst befreien und wurde, nachdem er über die Böschung die Fahrbahn erreicht hatte, von unbeteiligten Straßenbenützern aufgefunden. Diese leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein mit ihm auf der Unfallstelle durchgeführter Alkovortest ergab eine starke Alkoholisierung. Am Auto entstand Totalschaden.