Wegen eines Beziehungsstreits mussten die Polizei Samstagabend ausrücken: Zwischen einem alkoholisierten 42-jährigen Villacher und seiner 31-jährigen Lebensgefährtin war es in einer Wohnung in Villach zu einem lautstarken Streit. Im Zuge der Amtshandlung konnten in der Tasche des 42-Jährigen mehr als 700 Gramm Suchmittel, sowie in der Wohnung Cannabispflanzen und mehrere Hundert Euro Bargeld sichergestellt werden.

Bei der weiteren Personsdurchsuchung wurde der Villacher gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten immer aggressiver, beschimpfte die Beamten und schlug auf sie ein. Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Annährungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen wegen mehrerer Delikte, darunter wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, angezeigt.