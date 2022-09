Landwirte aus der Region müssen Großteile ihrer Ernte einbüßen, Gemeinden wie Feld am See, Velden oder Arnoldstein rufen zum Wassersparen auf. "Wertvolles Lebensmittel Trinkwasser". Dieser Ausspruch gewinnt in Zeiten langanhaltender Dürreperioden und extremer Hitze immense Bedeutung. Auch die Stadt Villach verweist in ihrer Zeitung darauf, dass das wertvolle Lebensmittel Wasser mit größter Verantwortung behandelt werden muss.