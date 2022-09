Aus dem "Brautalier Coco" wurde am 1. September offiziell das "Brautatelier Silvia". Geschäftsführerin Silvia Hasberger verwirklichte sich damit einen Traum und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Hasberger arbeitete bereits seit Jahren als Brautmode-Expertin und möchte ihre Expertise fortan in ihrem eigenen Brautatelier in der Maria-Gailer-Straße anbieten.