Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer persönlich händigte ihnen am Eröffnungstag eine in edlem Rot gehaltene Urkunde für den besten Forstservice-Lehrbetrieb aus. Die Stars der heurigen Holzmesse sind sie sowieso: Gottfried Wutte (45) und sein Lehrling Jakob Sučič (18).

Bodenständig, im Einklang mit sich und der Natur – und ihren Arbeitsgeräten, einem Harvester und einem Forwarder – mit denen die Du-Freunde nach Klagenfurt gekommen waren. 4200 Forstunternehmen gibt es in Österreich. Das Duo Wutte/Sučič ist ein Paradebeispiel für den Imagewandel vom Holzknecht zum modernen, wertstiftenden Forsttechniker.