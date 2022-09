Was als Kuraufenthalt begonnen hat, hat sich mittlerweile zu einem "Fixpunkt" im Leben der Wienerin Elisabeth Thurnher entwickelt: Seit rund 40 Jahren verbringt sie ihren Sommerurlaub in Kärnten, genauer gesagt im Warmbaderhof in Villach. Die Atmosphäre, die Lokalität und die Mitarbeiter sind ihr im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen und sie möchte sie auch nicht mehr missen.