Auf der Karawankenautobahn (A11) kam es Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall: Ein Lkw-Lenker krachte im Bereich der Anschlussstelle St. Niklas in Richtung Slowenien in eine Leitschiene. Laut Asfinag wird der Verkehr seit 9 Uhr in Richtung Süden ab- und gleich wieder aufgeleitet. Dennoch habe sich ein Rückstau bis über den Knoten Villach hinaus gebildet. Derzeit ist der Stau rund acht Kilometer lang.

Laut Asfinag wird die Bergung des Lkw noch bis ca. 12 Uhr dauern.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.