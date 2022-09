Eine brutale Attacke Mittwochabend im Bereich des Hauptbahnhofes in Villach gibt der Polizei Rätsel auf: Drei bislang unbekannte Täter sollen gegen 17.45 Uhr zwei Villacher (37 und 39 Jahre alt) hinterrücks angegriffen haben. Beide Männer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt zu haben. Zeugen gaben an, dass eines der Opfer im Bereich eines Stiegenabganges in Folge des tätlichen Angriffes bewusstlos zu Boden gegangen sei, der zweite Mann sei bei dem Angriff sogar auf die Gleisanlage gestürzt.

Fahndung ergebnislos

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief vorerst ergebnislos. Die beiden Verletzten wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die Erhebungen zur Klärung der genauen Tatumstände sind noch nicht abgeschlossen.