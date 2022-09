Es ist ein faszinierendes Schauspiel: Waldrappe, die, eskortiert von zwei Ultraleichtflugzeugen, in den Süden fliegen. Derzeit ist wieder die menschengeführte Migration im Gang. Ausgehend von Seekirchen am Wallersee in Salzburg ziehen die Vögel zusammen mit ihren Ziehmüttern in das WWF-Schutzgebiet nach Orbetello in der Toskana. Ziel der jährlichen Migration ist es, dem bedrohten Vogel seine Zugtradition wieder beizubringen.