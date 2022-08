In welchen Bereichen sind Energiesparmaßnahmen legitim, in welchen zu viel des Guten? Das Sparpaket des Magistrat Villach, wonach Büros im Winter auf maximal 20 Grad, der Gang nur auf zwölf Grad beheizt werden dürfen, steht in der Kritik. Neben Mitarbeitern, die sich an Medien und die Personalvertretung gewandt haben, kocht das Thema nun auch politisch hoch.