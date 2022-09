In der Ge­mein­de Feld am See wur­den unter der Marke „Bichl See“ drei neue bar­rie­re­freie Fe­ri­en­bun­ga­lows er­öff­net. Rea­li­siert wur­den die Häu­ser im Orts­teil „Er­lach“ von Mar­got und Anton op’t Hoog aus den Nie­der­lan­den. Das Ehe­paar er­warb das Grund­stück nach jah­re­lan­gen Ur­lau­ben und dem Be­trei­ben der Früh­stücks­pen­si­on „Haus Bichl“ in un­mit­tel­ba­rer Nähe am Brenn­see.