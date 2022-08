Montag gegen 21:00 Uhr ging eine 29-jährige Villacherin in Begleitung einer weiteren Fußgängerin und eines Pferdes in Villach auf dem Fuchsbichlweg auf dem Fahrbahnrand in Richtung Serai. Zur selben Zeit fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Pkw in dieselbe Richtung. Obwohl die Fußgängerin mit Warnweste und Stirnlampe ausgestattet war, übersah die Pkw-Lenkerin sie im unbeleuchteten Waldstück und erfasste diese frontal von hinten.

Die Fußgängerin wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb verletzt auf dem Fahrbahnrand liegen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde die 29-jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, dieses musste von einem Verkehrsclub vom Unfallort abgeschleppt werden. Ein mit der Unfalllenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.