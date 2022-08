Am Sonntag kam es in den Abendstunden in einer Wohnung in Villach zwischen einer 35-jährigen Frau und ihrem Lebensgefährten, ebenfalls 35, zu einem heftigen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung holte die äußerst stark alkoholisierte Frau ein Messer aus der Küche und stach mehrfach auf ihn ein.

Das Opfer erlitt Stich- und Schnittwunden, die ambulant im LKH Villach medizinisch versorgt wurden. Er konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Die 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Das Tatmesser wurde sichergestellt. Aufgrund der starken Alkoholisierung können beide erst heute im Laufe des Tages zum Vorfall einvernommen werden.