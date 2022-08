Egal ob in Wien, der Steiermark oder eben in Villach. Die E-Scooter sind los. Sie säumen nicht nur die Straßen der Innenstadt, zunehmend werden auch Gehwege, Parkanlagen und Fußgängerzonen zugeparkt. Sehr zum Ärger der Zivilbevölkerung und auch der Polizei, die gerade in diesem Aspekt mangels Zuordbarkeit der Scooter zu den verantwortlichen Personen keine effektive Handhabe findet. Zudem fordern Verkehrsexperten eine Helmpflicht, die Unfallquote ist konstant am Steigen.

Die einen genießen ein leichtes Vorankommen in der Innenstadt, sparen sich etwas Geld im Börserl und schützen ihrer Meinung nach die Umwelt. Für die anderen ist der E-Motor eine Umweltsünde, die Scooter verkehrsgefährdende Parksünden. Was denken Sie?

Es drängt sich die Frage auf: Braucht es E-Scooter in Villach? Sind sie ein Vorteil oder Nachteil? Geht es nach dem zuständigen Referenten für Mobilität, Stadtrat Gerald Dobernig (Erde), soll der E-Scooter-Verkehr in der Stadt mittels neuer Ausschreibung monopolisiert und ausgebaut werden.

Was sagen Sie dazu?