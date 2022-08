Die Spielsaison 2022 auf der Burgarena Finkenstein neigt sich dem Ende zu, die Blicke der Veranstalter richten sich bereits auf das kommende Jahr. Fixiert wurde für 2023 eine bunte Mischung aus österreichischem Kabarett, russischem Rock, lateinamerikanischen "Bamboleo"-Klängen und einem ewig jungen Klassiker.

Für den Auftakt wird Nik P. am 29. Juni 2023 sorgen, erstmals sehr reduziert und ausdrucksvoll umgesetzt als "Unplugged-Konzert". Das komplette Programm der Burgarena finden Sie hier!

Karten für "Smokie" zu gewinnen

Eine der Höhepunkt der kommenden Saison wird der Auftritt der britischen Kultband "Smokie" am 5. Juli 2023. "Living next door to Alice", "Needles and pins" und "Have you ever seen the rain" sind nur einige ihrer Hits, zu denen heute noch auf Kirchtagen, Zelfesten, Geburtstagsfeiern und Hochzeiten mitgesungen wird.

Der Vorverkauf ist gestartet und bereits sehr gut angelaufen. Veranstalter "Semtainment" stellt den Usern der Kleinen Zeitung 1 x 2 Karten für dieses Konzert zur Verfügung.

So können Sie gewinnen

Schicken Sie uns einfach ein Mail an villach@kleinezeitung.at mit dem Betreff "Smokie" und ihren Kontakdaten.

oder markieren Sie beim Beitrag auf unserer Facebook-Seite jene Person, mit der Sie das "Smokie"-Konzert besuchen möchten.

Das Gewinnspiel läuft bis 2. September 2022, 12 Uhr. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden von unserer Glücksfee gezogen und per Mail oder Facebook-Nachricht verständigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigten Sie die Teilnahmebedingungen. Datenschutzinformation.