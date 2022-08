"Red Chairity", die weltweit tätige Hilfsorganisation der Möbelkette "XXXLutz" spendet 15.000 Euro an die Unwetteropfer der Gemeinde Treffen in Kärnten. Der Spendengutschein wurde am 19. August

von Vertriebsleiter Daniel Amlacher und Manuel Hörnler

(Hausleitung "XXXLutz" Villach) an den Vizebürgermeister der Gemeinde, Armin Mayer, überreicht. Bei der Übergabe anwesend war auch Ernst Sandriesser, Direktor der Caritas Kärnten.

„Als größter österreichischer Möbelhändler sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und unterstützen die betroffenen Familien“, sagt Amlacher. Die Abwicklung der Spende erfolgt über die Caritas in Kärnten.