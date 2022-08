Eine Italienerin (69) wanderte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Begleitung ihrer beiden Freundinnen (75 und 76 Jahre) auf einem Forstweg auf der Gerlitzen. Im Bereich der sogenannten "Kommalm" betraten die Frauen eine abgegrenzte bzw. mit Warntafeln markierte Kuhweide mit zahlreichen Mutterkühen und Kälbern. Die 69-Jährige und die 75-Jährige verließen den Forstweg und wollten an den weidenden Tieren vorbeigehen, die dritte Frau blieb mit ihrem Hund am Arm am Forstweg.

"Plötzlich wurde die 69-Jährige von einer Kuh, die vermutlich ihre Kälber beschütze wollte, mehrmals attackiert, zu Boden geworfen und dabei am Kopf und am Oberkörper schwer verletzt", teilt die Polizei mit. Ihre Freundin blieb verschont. Gemeinsam konnten sie die Kuh vertreiben und die 69-jährige Urlauberin begab sich in sichere Entfernung. Sie wurde von den verständigten Beamten der Polizeiinspektion Sattendorf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und in weiterer Folge von der Rettung ins LKH Villach gebracht.