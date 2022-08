Sprecher des Landes will in den Kärntner Landtag

Einst war er Sprecher des SPÖ-Landtagsklubs, jetzt will Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, als Mandatar selbst in den Kärntner Landtag. Rohr und Prettner führen SPÖ-Liste in Villach an.