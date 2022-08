Die Bilder verbreiteten sich in Windeseile, die Hintergründe blieben längere Zeit unklar. Am Mittwoch brach in der Dobratschsüdwand auf einer Seehöhe von 1422 Metern ein kleinflächiger Waldbrand aus. Die Löscharbeiten im unwegsamen, steilen und mit Felsen durchzogenen Gelände mussten durch die zwei Polizeihubschrauber Libelle Salzburg und Libelle Kärnten unterstützt werden und gestalteten sich als äußerst aufwendig.

Heute, Mittwochfrüh konnte schließlich Brandaus gegeben werden. Als Ursache wurde ein Blitzschlag in einen Baum festgemacht. „Das dürfte schon ein paar Tage zurückliegen und sich erst am Mittwoch in Auswirkungen gezeigt haben“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Arnoldstein und Nötsch sowie die Flughelfer aus Finkenstein und Spittal und die Polizei Arnoldstein.