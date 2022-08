Wie eine asphaltierte Lebensader schlängelt sich die Kärntner Bundesstraße (B83) durch die Gemeinde Wernberg. Was – abgesehen von den historischen Gebäuden wie dem Kloster oder der Burgruine Eichelberg – Bedeutung für den 5600-Einwohner-Ort hat, ist hier Parkplatz an Parkplatz "aufgefädelt": diverse Lokale, zwei Supermärkte, eine Frühstückspension und natürlich das Gemeindeamt. Wer dort vorsprechen muss, weiß in der Regel, wo er es findet. Wahrscheinlich ist das kuriose Foto deshalb noch keinem aufgefallen.