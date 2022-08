Das Auge ist bekanntlich mit. Daher prämiert die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) jährlich die besten Lebensmittel nach Aussehen, aber auch Geschmack, Geruch und Konsistenz. Der Kärntner Traditionsbetrieb Frierss schickte insgesamt 14 Produkte ins Rennen und konnte für jedes die höchste Punktezahl erreichen.

"Das ist eine schöne Bestätigung unseres Qualitätsanspruchs", freut sich Kurt Frierss, Geschäftsführer und Produktionsleiter. Gold erhielten unter anderem der Kärntner Schinkenspeck, die Bergsalami sowie die feine Extrawurst. Auch konnten neuere Produkte wie der Zirbenrauchschinken überzeugen.

124 Jahre Kärntner Wurst- und Schinkentradition

1898 vom Fleischermeister Rudolf Frierss "als erster Wursterzeuger in Villach" gegründet, wird Frierss heute mit 120 Mitarbeitern in fünfter Generation geführt. Der Villacher Familienbetrieb fertigt an seinen zwei Unternehmensstandorten in Villach und in der Rohschinkenmanufaktur in Treffen am Ossiachersee rund 150 Wurst- und Schinkenspezialitäten.

Darüber hinaus betreibt Frierss drei Feinkostgeschäfte, den Stammbetrieb in der Villacher Innenstadt, Frierss Feines Haus in Villach und seit 2021 in der Kärntnerei in Klagenfurt.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass mit Patrick Pass (drei Hauben) ein neuer Haubenkoch in Frierss Feines Haus aufkocht. Langzeit-Chef Stefan Lastin orientiert sich neu.