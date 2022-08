Die Volkshochschule (VHS), Kärntens größter Bildungsnahversorger, startet in den Herbst. Mit Schulstart beginnen an der Volkshochschule Villach 352 Kurse mit den Schwerpunkten "Gesundheit und Bewegung", "Kunst, Kreativität und Kulinarik" sowie Sprachen. Ein Sprachkurs kostet 140 Euro und entspricht zehn Abenden zu je zwei Stunden. Eine Unterrichtsstunde kostet sieben Euro. Vor allem in Kombination mit dem Bildungsgutschein der Arbeiterkammer (bis zu 100 Euro Zuschuss) entsteht so ein niederschwelliges Kursangebot.