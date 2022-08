Hintergründe unklar

Tödlicher Verkehrsunfall am Faaker See in Kärnten

Laut ersten Informationen prallte ein 80-jähriger Pkw-Lenker am Sonntag in Neuegg am Faaker See gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Unfallerhebungen laufen noch.