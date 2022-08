In den eigenen vier Wänden selbstbestimmt leben können, aber, wenn nötig, Betreuung und Unterstützung zu erfahren – das wurde mit dem von der Wohnbaugenossenschaft "meine heimat" errichteten Wohnbauprojekt "Kanzianiblick" in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See umgesetzt. Insgesamt sind am Birkenweg 24 barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohneinheiten inklusive geriatrischer Tagesstätte entstanden. Am Freitag, 19. August, erfolgte die Übergabe der neuen innovativen und energieeffizient errichteten Wohnungen an die älteren Mieterinnen und Mieter sowie die Eröffnung der Tagesstätte, die vom Hilfswerk Kärnten geführt wird.

Der dreigeschossige Bau bietet Wohneinheiten mit je rund 60 Quadratmetern, einen großzügigen Gemeinschaftsraum, einen sogenannter "Community Nurse"-Raum zur Pflegekoordination, einen Lift sowie eine geriatrische Tagesstätte am selben Grundstück. "Mit dem gemeinnützigen Wohnbau schaffen wir Wohnraum für Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Hier finden ältere Menschen ein neues Zuhause, die entweder schon heute oder in absehbarer Zeit die eine oder andere Unterstützung brauchen, gleichzeitig aber so selbstbestimmt wie möglich leben möchten", erklärte Wohnbaureferentin Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). Rund vier Millionen Euro betragen die Gesamtbaukosten.

"In einer zweiten Baustufe werden am Areal zudem noch einige Wohnungen für junge Familien entstehen, was im Sinne des Austausches zwischen den Generationen sehr zu begrüßen ist", so Schaunig. Das nun eröffnete Bauvorhaben wurde aus Mitteln der Wohnbauförderung mitfinanziert, die Unterstützungsleistungen der Bewohner sowie die Tagesstätte aus Mitteln des Sozialreferats Beate Prettner (SPÖ).

"Die Bewohnerinnen und Bewohner der übergebenen Einheiten dürfen sich auf rund zehn Quadratmeter große Balkone sowie bei Erdgeschoss-Wohnungen auf bis zu 40 Quadratmeter große Mieter-Gärten freuen", betonte "meine heimat"-Vorstandsvorsitzender Helmut Manzenreiter.

"Das Projekt ist ein wichtiger Baustein, um die Lebensbedingungen in unserer Gemeinde weiter zu erhöhen", ergänzt Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). Das betreute Wohnen sowie der Betrieb der geriatrischen Tagesstätte wird vom Hilfswerk Kärnten geführt.

Im kommenden Jahr werden von der Baugenossenschaft "meine heimat" am Birkenweg weitere zwölf Wohneinheiten errichtet.