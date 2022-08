Heulende Sirenen und eine weithin sichtbare Rauchsäule: In Damtschach in der Gemeinde Wernberg mussten am Mittwoch neun Feuerwehren zu einem Großeinsatz ausrücken. Ein Wohnhaus stand in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Haus.

Die vom Landeskriminalamt Kärnten und der Brandverhütungsstelle Steiermark und Kärnten seither durchgeführte Brandursachenermittlung ergab nun, dass Rauchwarenreste am Balkon des Wohnhauses nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden und Auslöser des Brandgeschehens waren.

Die gesamte Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Am Wohnhaus entstand Totalschaden. Für andere Zündquellen konnten zum Zeitpunkt der Ermittlungen keine Hinweise festgestellt werden.