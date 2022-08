Wenige Minuten nach fünf Uhr heulten am Freitag die Sirenen. In Puch (Gemeinde Weißenstein) hatte ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen und den Dachstuhl in Brand gesetzt. In weiterer Folge griff das Feuer um sich und setzte auch das Obergeschoss in Vollbrand. Das Übergreifen auf das Erdgeschoss konnte verhindert werden.

Sieben Atemschutztrupps ist es mittels Löschangriffs von der Drehleiter aus schließlich gelungen, den Brand gegen sieben Uhr zu löschen. "Auch wenn Dachstuhl und der erste Stock schwer beschädigt waren, hat der Einsatz bestens funktioniert", sagt Michael Krainer, Abschnittsfeuerwehrkommandant Unteres Drautal.

Insgesamt standen sieben Feuerwehren (Puch, Weißenstein, Töplitsch, Feistritz/Drau, Lansach, Treffen, Winklern-Einöde) mit rund 130 Kräften im Einsatz. Die vierköpfige Familie befand sich zur Ausbruchszeit im Obergeschoss und konnte flüchten, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Dach des Hauses wurde mit Planen abgedeckt.