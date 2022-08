Dort, wo im Villacher Einkaufszentrum Atrio bis Ende März die McDonald's-Filiale ihre Heimat hatte, zieht demnächst wieder neues Leben ein. Am 25. August eröffnet direkt am Haupteingang die Grazer Traditionsbäckerei Martin Auer ihre insgesamt 36. Filiale, die rund 40 Gästen Platz bieten soll.

Beliefert wird der neue Standort vom 6500 Quadratmeter großen, neu errichteten Hauptstandort in Graz – ein Flagshipstore mit Backstube, Café, Getreidemühle und Kaffeerösterei. Von dort werden bereits 32 Filialen in Graz und Umgebung, eine Filiale in Wien und zwei Filialen in Klagenfurt täglich frisch mit handwerklich hergestellten Backwaren beliefert. Auch im Atrio bietet Auer mit einem fünfköpfigen Team ein breites Sortiment an Biobroten, Feingebäck, Kuchen, Quiches und Snacks sowie Kaffee aus eigener Röstung.

Geschäftsführer Martin Auer © moodley brand identity /MARTIN AUER/kk

Martin Auer führt mit seiner Frau Barbara das Unternehmen in dritter Generation auf Erfolgs- und Expansionskurs. Noch in diesem Jahr sind fünf weitere Filialen geplant, zwei davon in Klagenfurt. Bereits jetzt beschäftigt die Bäckerei Auer insgesamt rund 500 Mitarbeiter.

Center-Manager Richard Oswald zeigt sich erfreut über den attraktiven Neuzugang: „Mit der renommierten Bäckerei Martin Auer erfährt das kulinarische Angebot im Atrio eine besonders qualitätsvolle Bereicherung."