Heftige Gewitter und Sturmböen sorgten am Donnerstagnachmittag für Hochbetrieb bei der Wasserrettung Faak am See. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern musste nördlich der Insel gerettet werden, weil sie in ihrem Kanu ob der Wetterbedingungen kaum noch vorangekommen waren. Die vier Personen und das Kanu wurden von der Wasserrettung aufgenommen und zur Verleihstation in Egg zurückgebracht.