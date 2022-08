Der engagierteste Feuerwehrmann im Bezirk Villach-Land steht in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See. Das ergab das Online-Voting von Antenne Kärnten, bei dem die Hörer den Sieger kürten. Die Wahl fiel dabei auf den 23-jährigen Robin Koffler, der seit seinem 15. Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See ehrenamtlich tätig ist.

Damals nahm ihn sein Cousin zu einer Übung mit und es dauerte nicht lange bis Koffler in den Dienst der Feuerwehr trat. Seither kann er auf elf erfolgreich abgeschlossene Kurse zurückblicken. Darunter diverse Atemschutz-Kurse, Maschinisten-Lehrgänge und auch der Kurs zum Zugskommandanten. Die ersten, emotionalen Einsätze ließen ebenso nicht lange auf sich warten. Koffler: „Einer meiner ersten, härteren Einsätze war der Ziegenstall-Vollbrand in St. Job. Hier waren wir bis tief in die Nacht im Einsatz. Für die 200 Tiere konnten wir leider nichts mehr tun.“

Mit Atemschutz bei 30 Grad

Generell sind es laut Koffler die Atemschutz-Einsätze, die einem am meisten abverlangen. „Vor allem im Sommer bei 30 Grad in der vollen Montur ist es am anstrengendsten“, so der Feuerwehrmann. Der ehrenamtliche Einsatz für die Gesellschaft wurde für ihn zur Leidenschaft. So folgte zu den zahlreichen Kursen auch der LKW-Führerschein, um mit allen Fahrzeugen der Feuerwehr fahren zu können.

Nun stand eben die Wahl zum engagiertesten Feuerwehrmann in Kärntens Bezirken an. „Meine Verwandten haben mich angemeldet, ich habe anfangs nichts davon gewusst“, sagt Koffler. Die Freude über die gewonnene Wahl im Bezirk Villach-Land ist natürlich riesig. Neben den ehrenamtlichen Stunden bei den "Florianis" ist Koffler oft auf zwei Rädern unterwegs und befährt mit seinem Motorrad die Kärntner Bergstraßen. Beruflich ist er bei den ÖBB angestellt und bringt als Lokführer Güter und Personen an ihre Ziele.