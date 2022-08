Unfall mit Löschfahrzeug

Wohnhaus in Damtschach in Wernberg in Vollbrand

Mittwochnachmittag ist in der Ortschaft Damtschach in Wernberg ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Neun Feuerwehren sind im Einsatz. Drei Verletzte bei Unfall mit Löschfahrzeug.