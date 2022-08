Ein Wohnmobilbrand sorgt derzeit im Karawankentunnel (A 11) für einen Großeinsatz. Am späten Vormittag blieb das Fahrzeug laut Asfinag-Sprecher Walter Močnik in einer Pannenbucht im Tunnel zu stehen: "Dort sind Schleifen im Boden verarbeitet, die Alarm schlagen, wenn diese nach unten gedrückt werden. Sofort geht dann die entsprechende Kamera in unserem Kontrollzentrum an und die Kolleginnen und Kollegen sehen, was los ist." Auf der Kamera war zu sehen, dass das Wohmobil brannte - die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt.

Inzwischen wurde das Feuer schon wieder gelöscht. Verletzte gibt es offenbar nicht. Derzeit ist der Tunnel in beiden Richtungen aber gesperrt. Die Dauer der Sperre ist noch unklar. Vor beiden Tunnelportalen bildeten sich Staus, jener auf der slowenischen Seite war zu Mittag bereits fünf Kilometer lang.

Ausweichmöglichkeiten sind laut Antenne Kärnten über den Loibl- und Wurzenpass möglich.

Weitere Informationen folgen!